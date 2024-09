Le proteste a Regina Coeli rivelano le terribili condizioni dei detenuti nel carcere romano

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 26 settembre 2024) Le fiamme deldihanno illuminato la notte. Tutto è avvenuto tra le 21 e la mezzanotte di ieri, 25 settembre. Secondo le prime ricostruzioni, alcunidell'ottava sezione della casa circondariale di Roma si sarebbero opposti all'ordine di rientrare nelle loro celle e avrebbero incendiato dei materassi, fatto esplodere delle bombolette dei fornelli da campeggio e danneggiato alcune celle. La protesta è stata sedata dagli agenti dopo circa tre ore. "Al momento non si segnalano feriti", dice il Segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria Gennarino De Fazio che premette che non ci sono stati neanche scontri fisici. Solo un agente "sarebbe stato colpito da un leggero malore, probabilmente per l'inalazione di fumi sprigionati dagli incendi appiccati dai, mentre non ci sarebbero feriti o contusi".