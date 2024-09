Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 settembre | la rassegna stampa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 26 settembre 2024) Le tensioni in Ucraina e in Medioriente sono al centro delledeidi, con Israele che prepara l'invasione di terra del Libano e Putin che torna a minacciare l'utilizzo della nucleare. Spazio anche alla strage di Nuoro.in campo Sinner a Pechino e al via le finali di Louis Vuitton Cup con Luna rossa