Lavori in autostrada | chiuso per una notte lo svincolo di Carpugnino sull' A26

Leggi tutta la notizia su novaratoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) Chiusura notturna per lodi'A26.Secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, infatti, per consentiredi ordinaria manutenzione delle piante, dalle 22 di questa sera, giovedì 26, alle 6 di venerdì 27 settembre, losarĂin entrata verso