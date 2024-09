Lavori finiti riparte il teatro lirico Festa per i 120 anni di fondazione con l’omaggio al violinista Colombo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024)ildi Magenta ad un anno dalla chiusura per i. E lo fa con un evento in agenda domani alle 21 ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Gli interventi di carattere strutturale sono stati tre, come ha spiegato Alberto Lanati, dirigente dell’ufficio tecnico che li ha illustrati ieri. "Il primo sul tetto poiché, a seguito del maltempo dello scorso anno, versava in pessime condizioni – ha spiegato Lanati – quindi, a seguito di una ricognizione è stata effettuata una valutazione sull’edificio e abbiamo presentato al comando dei vigili del fuoco un progetto, ottenendo il nulla osta per implementare l’impianto di rilevazione fumi. E’ stato posizionato un nuovo impianto di estrazione fumi e un nuovo sistema di evacuazione che prevede l’apertura automatica di tutti i camerini garantendo le vie di esodo per gli oltre 400 spettatori che può contenere".