L’assessore all’Ambiente tra i sessanta under30 che cambiano il Paese

(Di giovedì 26 settembre 2024) Se a Pavia viene tacciato di "non aver gestito neppure un sottoscala", a Roma è stato inserito tra i 60 under 30 che stanno cambiando il. Lorenzo Goppa, 27enne assessore, transizione ecologica, sostenibilità e politiche energetiche del M5S, biologo impegnato in un dottorato di ricerca all’Università di Pavia, secondo l’associazione La Giovane Roma e L’Espresso in collaborazione con il magazine Politica è tra i giovani che hanno avuto la capacità di distinguersi all’interno delle istituzioni. "È fondamentale sostenere l’ingresso dei giovani in politica e per questo ringrazio gli organizzatori per avermi selezionato – ha commentato Goppa –. Essere giovani in politica non è semplice, ci si deve quotidianamente scontrare con i pregiudizi di una società che fa fatica ad ascoltarci.