La vera storia di Tristobaldo Burbero spettacolo teatrale per bambini

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) Sabato 12 ottobre, alle 16,00, presso il teatro Ar.Ma via Ruggero di Lauria, 22 (zona Prati) va in scena loper“Ladi”.È ladi un signore avaro eche non crede nei buoni sentimenti. Grazie all’aiuto di simpatici