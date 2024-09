La transizione in Ue? Sarà un’involuzione basta parole

Leggi tutta la notizia su lidentita

(Di giovedì 26 settembre 2024), anzi no: involuzione. “L’Europa non è pragmatica. Produce, regole e vincoli e se questa è la cultura dominante, laenergetica in Europa”: no, non l’ha detto chissà quale tremendo sovranista ma Claudio Descalzi, amministratore delegato Eni. Descalzi è intervenuto ieri all’Italian Energy Summit organizzato dal Sole 24 Ore e ha “Lain Ue?” L'Identità.