La Russa Sala e la crisi internazionale di San Siro

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 26 settembre 2024) In queste ore cariche di tensione per le sorti del mondo, meriterebbero forse maggiore attenzione le parole pronunciate dalla seconda carica dello stato a proposito della graveche ha portato la Uefa a non assegnare la finale di Champions League del 2027 a Milano, per via dei lavori di ristrutturazione dello stadio (e la difficoltà di mettere d’accordo Milan e Inter sul da farsi). «La responsabilità è tutta di una giunta comunale inadeguata», ha dichiarato martedì il presidente del Senato, Ignazio La. «In attesa di capire se a sinistra si arriverà mai a un “campo largo”, ci saremmo aspettati nel frattempo una maggiore difesa del “campo di San” e di decisioni che andassero nell’interesse della città ».