La Roma si illude ma l' Athletic pareggia nel finale

(Di giovedì 26 settembre 2024)(ITALPRESS) – Dovbyk-gol lancia la, ma Aitor Paredes nelgela l'Olimpico: termina in parità la sfida tra igiallorossi e l'Bilbao, valida per la prima giornata diEuropa League, con Juric che può comunque essere soddisfatto della buona prestazione dei suoi. Il neotecniconista schiera dal primo minuto Hermoso, mentre a centrocampo spazio a Baldanzi al fianco di Konè e Cristante, vista l'assenza di Pellegrini. Tra le fila spagnole, invece, inizialmente in panchina il grandespauracchio Nico Williams. E' il fratello maggiore Inaki a firmarela prima occasione della partita dopo uno scatto in profonditàalle spalle proprio di Hermoso, ma la sua conclusione inequilibrio precario termina alta. I giallorossi faticano a usciree si affidano a frequenti lanci lunghi.