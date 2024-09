La Roma ha il centrocampista del futuro | ecco chi è Pisilli | VIDEO

Leggi tutta la notizia su pianetamilan

(Di giovedì 26 settembre 2024) Niccolòdella, è la nota lieta dei giallorossi in questo avvio di stagione. Conosciamolo meglio in questoNiccolòitaliano classe 2004, ha prima conquistato Daniele De Rossi e poi è stato schierato titolare anche da Ivan Juric: riuscirà a mantenere il posto in squadra nella? Intanto, conosciamolo un po' meglio in questodi 'GazzettaTV'