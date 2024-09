La rabbia di un residente | Ponte di Ladino mai ripulito e ormai otturato in due arcate su tre dalla prima alluvione

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) , tanto che il fiume Montone ancora una volta ha creato esondazioni e danni: è critico nei confronti della situazione deldi via, che unisce Terra del Sole a via del Partigiano Valter Valentini, comproprietario di un appezzamento di terreno in in viae che costeggia il fiume