La promessa di Al Bano | Ho la sanremite sono sempre pronto per l' Ariston

(Di giovedì 26 settembre 2024) Sessant'anni di musica e successi. Un viaggio emozionante e pieno di ricordi dalle umili origini pugliesi fino alle vette della celebrità internazionale. Alsi racconta nell'edicola degli artisti de Il Tempo dopo un bagno di folla tra curiosi e turisti. Confida debolezze, segreti e un sogno nel cassetto che non ha intenzione di mollare.Chi è Al? «È una persona che, fin da piccola, ha capito che la sua strada è solo e unicamente la musica. Non ho mai avuto dubbi. Non mimai arreso né mai mi arrenderò. Solo Dio potrà fermarmi». Lei è rimastofedele alla sua terra d'origine «È stata colpa di Romina. All'epoca me ne andai nonostante l'amore che avessi per la mia terra ma ero più preso dai suoi difetti. Avevo capito che lì non avrei avuto futuro e partii per Milano. Feci l'emigrante come altri della mia famiglia che scelsero l'Argentina e come tanti amici.