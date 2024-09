La moglie di El Chapo Emma Coronel sfila per April Black Diamond alla Milano Fashion Week scoppia la polemica Cnmi | Non era in programma - VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il 22 settembre scorsosi è tenuta lata diche ha visto in passerella - in abito da sposa -, ladi ElGuzmán. Quest'ultimo è dei più grandi uomini del narcotraffico del mondo e si trova attualmente all'ergastolo in seguito