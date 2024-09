La fede di Ratzinger non era un’ideologia

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il cardinale Müller ricorda che per Benedetto XVI era urgente riportare Dio all’interno della vita dell’uomo, compiendo in lui una vera rivoluzione. Non politica, bensì spirituale. Sfumatura ben colta dal libro del senatore Pedrizzi sul Papa tedesco.