Joao Pedro NUOVA AVVENTURA per l’ex attaccante del Cagliari Ha FIRMATO per quella squadra

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 settembre 2024)FIRMA UN CONTRATTO ANNUALE con l’Hull City. Ecco il COMUNICATO UFFICIALE suldelColpo a parametro zero per l’Hull City. Per un anno infatti hadel. Ecco il comunicato ufficiale. IL COMUNICATO L’Hull City è lieto di annunciare l’ingaggio dell’Joãocon un contratto