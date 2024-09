Jessica Morlacchi ha trovato l’amore al GF? Il gesto non mente

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 26 settembre 2024) La diciottesima edizione del Grande Fratello è dominata da alcuni concorrenti che in poco tempo sono riusciti a conquistare l’attenzione del pubblico. In un clima sempre più caldo per le coppie che sono nate negli ultimi giorni, continua a catturare l’interesse dei fan la vulcanica. É apparsa evidente fin da subito la volontà della produzione di puntare su di lei come personaggio divertente ed esuberante che sa giocare sulla sua sfortuna in amore. Durante le prime puntate infatti, l’ex cantante dei Gazosa ha più volte mostrato una grande dose di autoironia, scherzando senza problemi sulle sue difficoltà nel trovare l’uomo giusto. Una speranza si era accesa per lei proprio entrando nel reality show, all’interno del quale è stata ben presto circondata di bellissimi ragazzi.