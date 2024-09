Jannik Sinner dedica la vittoria contro Jarry alla zia scomparsa | il gesto del n 1 del mondo a Pechino – VIDEO

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024)era giunto acon una brutta notizia nel cuore. L’altoatesino (n.1 del), volato in Cina per affrontare i tornei nella capitale cinese e di Shanghai, era stato colpito nei giorni scorsi da un lutto familiare. L’amata zia materna Margith Rauchegger, sorella di mamma Siglinde, èall’età di 56 anni. Questo legame è noto per lacheha voluto farezia Meggi nelladegli US Open 2024: “Vogliore il titolo a mia zia, non sta bene e non so quanto ancora sarà nella mia vita. Auguro a tutti la salute“, aveva dichiaratonella premiazione a New York. Un rapporto speciale, come aveva raccontato il pusterese: “Quando ero piccolo i miei lavoravano tutto il giorno e io trascorrevo molto tempo con lei. Mi accompagnava alle gare di sci, passavamo l’estate insieme“.