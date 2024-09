Ius scholae Gasparri FI | Presto la proposta per aggiungere il criterio dei 10 anni di scuola

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 26 settembre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2024 "Abbiamo discusso di utilizzare lo Iuscomeper la cittadinanza. Lo Iusconsiste nella necessità di frequentare laper 10, cosa che oggi non è prevista. Oggi basta avere 18e aver risieduto per 10in Italia, senza dimostrare di sapere nulla. In questo caso c'è invece una richiesta di una verifica sulla frequentazione delle scuole. C'è stata una convergenza unanime, insieme a delle osservazioni tecniche di cui terremo conto per la definitiva stesura del testo. Una volta varato il progetto sarà oggetto di un confronto con gli alleati di centrodestra e poi vedremo l'iter parlamentare. Non ci sono scadenze: la legge attuale risale al 1992, quindi non sono leggi che si fanno ogni giorno.