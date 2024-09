Ius Scholae FI | Anche per i bambini non nati in Italia

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 26 settembre 2024) Forzapropone lo Iusper chi non è nato in. “Tutti hanno convenuto che il tema dello Ius, e cioè la concessione della cittadinanza dopo la frequentazione di dieci classi, la scuola dell’obbligo, sia un elemento molto serio da proporre. L’attuale legge prevede la cittadinanza automatica a 18 anni per chi è nato qui, e dieci anni di attesa per chi non è nato qui, si deve consentirea chi non è nato qui di ottenerla con un ciclo scolastico di dieci anni, perché non ci siano differenze ad esempio tra un bambino arrivato ina due anni e il fratellino nato qui“, ha detto il capogruppo di Forzaalla Camera, Paolo Barelli, parlando con i giornalisti al termine della riunione dei gruppi parlamentari azzurri alla Camera. Assente il segretario, Antonio Tajani, partito per Bonn con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.