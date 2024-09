Italvolley | Velasco torna a Jesi nella sua prima palestra italiana

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di giovedì 26 settembre 2024)OMAGGIA: DOMENICA TUTTI IN PIEDI ALLA ‘CARBONARI’ Julionumero uno: un ritorno in grande stile asua(Carbonari). Lo sport non è soltanto vittoria ma anche rapporti umani e amicizia. E’ praticamente questo il leit motiv dell’appuntamento di domenica 29 settembre: il Comune diomaggia JulioallaCarbonari (ore 11,30). Tutti in piedi per il ‘Re Mida del Volley’: ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Come avevamo anticipato, amici, ex giocatori, staff e dirigenti del suo primo club italiano (Tre Valli Volley, stagioni di serie A2 1983-84 e 1984-85) si ritroveranno domenica mattina per rivolgere un caloroso abbraccio a, fresco vincitore della medaglia d’oro con l’alle Olimpiadi Parigi 2024.