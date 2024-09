Istat a settembre aumenta fiducia consumatori e imprese

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 26 settembre 2024) A2024 sia l’indice del clima dideisia l’indicatore composito del clima didellesono stimati in aumento (da 96,1 a 98,3 e da 94,7 a 95,7, rispettivamente). Lo riporta l’precisando che “a2024 il clima didelleper il secondo mese consecutivo grazie all’andamento positivo dei servizi. In particolare, si evidenzia il miglioramento dellanel settore dei trasporti e magazzinaggio, dei servizi turistici e dei servizi alle; quanto al commercio al dettaglio, si segnala un’evoluzione positiva dellasolo nella grande distribuzione. L’indice dideiregistra una dinamica favorevole: tutte le variabili che compongono l’indice mostrano un andamento positivo ad eccezione delle attese sulla disoccupazione che sono in peggioramento”.