Israele si muove per l’attacco via terra contro Hezbollah

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’escalation in Libano appare sempre più vicina. Il capo dell’esercito israeliano ha detto ai soldati di prepararsi per un “possibile ingresso” nel Paese dei Cedri. Sono state anche richiamate “due brigate di riserva per missioni operative nell’arena settentrionale”. Il livello di guardia è stato ampiamente superato, come dimostrano le parole del portavoce della missione OnusiperviaL'Identità.