Israele-Hezbollah si va verso il cessate il fuoco dopo gli appelli globali

(Di giovedì 26 settembre 2024) Nelle ultime ore, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il presidente francese, Emmanuel Macron, hanno lanciato un appello congiunto per un immediatoildi 21 giorni tra. In una dichiarazione i due leader hanno sottolineato la necessità di stabilire un accordo sul confine trae Libano, con l'obiettivo di garantire la sicurezza dei residenti delle aree colpite e facilitare il loro ritorno in sicurezza nelle rispettive abitazioni. "È il momento di dare una possibilità alla diplomazia", hanno affermato Biden e Macron, esortando entrambe le parti a evitare un'ulteriore escalation del conflitto. Fonti governative americane, citate da Sky News, hanno espresso ottimismo, prevedendo l'imminente entrata in vigore dell'accordo nelle prossime ore.