Israele e l’invasione improbabile del Libano | qual è la strategia di Netanyahu contro Hezbollah

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 26 settembre 2024 – Colpire pesantemente per almeno due settimane in modo da convincere, dopo un cessate il fuoco mediato da attori terzi, a rispettare la risoluzione 1701 delle Nazioni Unite. Approvata all’unanimità nel 2006, la risoluzione ebbe il placet sia del governo libanese che di quello Israeliano di allora. Prevedeva, oltre il ritiro delle forze israeliane dal(poi avvenuto), anche la creazione di una ‘zona cuscinetto’ tra il fiume Litani e il confine israeliano, nellae, come stabilisce il paragrafo 8, sarebbero state schierate forze Unifil e dell’esercito libanese (anche questo è avvenuto e avviene tuttora con oltre 10 mila uomini impegnati nel peacekeeping), ma non quelle di, che però non ha mai rispettato la risoluzione delle Nazioni Unite.