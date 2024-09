Irene Pivetti condannata a 4 anni di carcere per evasione fiscale e autoriciclaggio per tre Ferrari vendute per finta in Cina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Milano, 26 settembre 2024 – Ancora guai giudiziari per. L'ex presidente della Camera è stataa 4di reclusione, come aveva chiesto il pm GiovTarzia, per. Lo ha deciso la quarta sezione penale del Tribunale di Milano nel processo a carico anche di altri tre imputati su una serie di operazioni commerciali nel 2016 del valore di circa 10 milioni di euro, in particolare la compravendita di treGranturismo che, secondo l'accusa, sarebbe servita per riciclare proventi frutto di illeciti fiscali. I giudici di Milano hanno disposto a carico dell'ex esponente leghista anche la confisca di oltre 3,4 milioni di euro, cifra che le era stata già sequestrata nel corso delle indagini. Per la confisca di quella somma, comunque, la sentenza dovrà diventare definitiva, mentre è atteso il ricorso in appello di