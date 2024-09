Io ormai di sera giro con la scorta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) All’ingresso di Galleria 2 Agosto, al fianco di piazza XX Settembre, troviamo Andrea Ferrari, del comitato della galleria e proprietario di 5 negozi in quell’area calda. Per lui, eventi di questo tipo si ripetono "un giorno sì e l’altro no. Oltre allo spaccio e al degrado, aumentano a dismisura anche le attività criminali e gli omicidi. Spesso da un litigio tra pusher, emerge il rischio altissimo di incappare in bottigliate o accoltellamenti". Ferrari gira con la: "Quando arrivo a casa lami faccio accompagnare dai miei addetti alla sicurezza.abbiamo terrore anche a uscire di casa: siamo come se ci fosse il coprifuoco. L’aumento dello spaccio è causato da una crescita in zona dei senzatetto che fanno uso di sostanze stupefacenti, quindi questa è diventata l’area centrale dei pusher. Non è normale essere privato della propria libertà in questo modo.