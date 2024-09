Inter Primavera ripartire dai big per invertire una tendenza!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’si appresta a disputare la sesta partita del Campionato1: i nerazzurri, undicesimi in classifica, saranno ospiti della Sampdoria. IL PUNTO – L’non riesce a trovare la formula giusta per uscire dall’impasse in cui versa dopo le prime 5 partite stagionali. Il club nerazzurro ha sin qui totalizzato 7 punti in classifica, posizionandosi all’undicesimo posto. Due le sconfitte per i meneghini: quella contro la Lazio, per 2-3, e quella nel derby contro il Milan, con il punteggio finale di 1-3. Ora è il momento di dare un significato diverso alla propria stagione, nell’ottica di evitare un’inaspettata mancata qualificazione ai playoff per lo scudetto.