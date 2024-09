In zona stazione ammazzato un uomo E qui i campanelli d’allarme c’erano tutti

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Ancora un episodio di cronaca nera in. A farne le spese, stavolta, un ragazzo di 26 anni, di origine ivoriana e senza fissa dimora, accoltellato a morte nella notte tra martedì e mercoledì 25 settembre in piazza XX Settembre