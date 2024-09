In un docufilm il coraggio di chi ‘balla con Friedreich’

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 26 settembre 2024) In occasione della Giornata mondiale delle atassie la prima campagna su una malattia rara che 'spezza' le gambe, ma non i sogni L'atassia di Friedreich condanna alla sedia a rotelle nel giro di massimo 20 anni giovani che alla diagnosi, in quasi 8 casi su 10, sono bambini o adolescenti. Una malattia che 'spezza' le