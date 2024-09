In Italia la ' strage silenziosa' dell' amianto | primi per decessi in Ue

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’continua a mietere vittime, soprattutto in. Su 2.380avvenuti in Ue per mesotelioma, una rara forma di tumore collegata all'esposizione all', ben 518 sono stati registrati nel nostro Paese. I numeri diffusi dall’Eurostat riferiti all’anno 2021 non lasciano dubbi