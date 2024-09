Il popolo biancazzurro prepara l' esodo di Ascoli ma al Del Duca si potrà andare solo con la Fidelity Card

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dati alla mano, in questo primissimo scorcio di stagione il Pescara è la squadra di serie C che manda più tifosi in trasferta (a Terni e Rimini numeri assai importanti e anche a Chiavari, nonostante la distanza e il giorno infrasettimanale, sono stati 108 i supporters ad acquistare il tagliando