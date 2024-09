Il Papa per la pace servono onorevoli compromessi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Laal centro del primo discorso delin Lussemburgo, prima tappa del suo nuovo viaggio apostolico. Nel discorso alle autorità del Paese il Pontefice sottolinea "i vantaggi dellarispetto agli orrori della guerra, dell'integrazione e promozione dei migranti rispetto alla loro segregazione", "i benefici della cooperazione tra le Nazioni a fronte delle nefaste conseguenze dell'indurimento delle posizioni e del perseguimento egoistico e miope o addirittura violento dei propri interessi. Vi è infatti un impellente bisogno che quanti sono investiti di autorità si impegnino con costanza e pazienza in oneste trattative in vista della soluzione dei contrasti, con l'animo disposto a individuare, che nulla pregiudicano e che invece possono costruire per tutti sicurezza e".