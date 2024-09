Il locale polifunzionale che nasconde un bar all' avanguardia per colazioni speciali

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 26 settembre 2024) Vincitore del premio illy bar dell’Anno per la Guida Bar d’Italia 2025 del Gambero Rosso, l’insegna dell’istrionico Andrea Poli omaggia la tradizione delle locande della campagna veneta. Nato e progettato come realtà green, Gustificio a Carmignano di Brenta nell'Alta Padovana ha fatto della sostenibilità principio intorno al quale tutto ruota. Attenzione al territorio e alla biodiversità, rispetto per l'ambiente, riduzione dello spreco alimentare e dell'inquinamento. Per Poli questi non sono solo slogan, ma i pilastri su cui ha deciso di poggiare l'intera attività del laboratorio. Fonte di ispirazione è stato lo zio, che nella vicina Bassano conduceva la locanda dove Andrea è cresciuto, maturando il sogno di realizzare un giorno untutto suo dotato di camere e cucina.