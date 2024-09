Il 14enne morto in attesa di un cuore Quei bimbi in lista per il trapianto Un’odissea di almeno quattro anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) e Antonella Marchionni Quarantotto bambini aspettano in tutta Italia uncardiaco. Quarantotto famiglie aspettano la telefonata che potrebbe arrivare all’improvviso. Quello stesso clima di dolorosasi respirava anche nella famiglia di Tommaso Bisciari, ila causa di una patologica cardiaca congenita che lo ha strappato alla vita martedì scorso. Il ragazzino si trovava a scuola, frequentava il primo anno dell’istituto tecnico Olivetti di Fano, in provincia di Pesaro. Questa mattina alle 11 tutta la scuola osserverà un minuto di silenzio per ricordarlo. Trefa aveva scoperto di avere una cardiopatia congenita e da duee mezzo era inper uncardiaco. Era seguito dall’ospedale Sant’Orsola di Bologna.