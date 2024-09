Haas tanti tocchi e affidabilità | una garanzia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Sei presenze fino alla gara di martedì sera a Torino per appena 89’ minuti complessivi. Dopo essere sempre subentrato, dall’unico minuto giocato all’esordio in Coppa Italia contro il Catanzaro fino ai 32 messi insieme a Cagliari, contro i granata sempre in Coppa Italia Nicolasè stato schierato per la prima volta titolare giocando poi l’intera partita. E il centrocampista svizzero non ha certo tradito la fiducia, non solo con l’assist e il gol decisivo al 90’, ma anche con una prestazione fatta di tanta corsa e sacrificio, ma anche di qualità. È stato l’azzurro a giocare più palloni, non solo a centrocampo, ma anche al limite dell’area avversaria come dimostra il cross per il vantaggio di Ekong e quello per l’occasione nella ripresa di Pellegri, vanificata però dal fuorigioco dell’ex Toro e dalla parata di Milinkovic-Savic. Insomma un giocatore affidabile e pronto all’uso.