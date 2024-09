Gsa | Richieste Filt Cgil sono dissociate da logiche e regole mercato

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 26 settembre 2024) E' quanto si legge in una nota di Gsa - Gruppo Servizi Associati, dopo lo sciopero del 16 settembre e la proclamazione di una nuova astensione dal lavoro per il 7 ottobre. "Gsa Gruppo Servizi Associati, leader in Italia e primario operatore in Europa nel campo della sicurezza e prevenzione antincendio, dopo lo sciopero organizzato