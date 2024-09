Gridano al regime contro chi chiede città più sicure

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) La distanza siderale che divide la sinistra dalla destra, i progressisti dall'uomo della strada, si misura sui temi dell'immigrazione e dellazza. Gli intellettuali illuminati ci dicono che il governo Meloni ha un'"ossessione securitaria", una voglia di manette, il desiderio tramutato in norma di "reprimere il dissenso". Naturalmente non gli sfiora il cervello l'idea che stiano dicendo una serie di corbellerie proprio perché abitano in un Paese libero, con la stampa completamente sbilanciata a sinistra, le televisioni che mandano in onda talk show a senso unico (e vi lascio immaginare quale), perfino le riunioni di condominio sono monopolizzate da amministratori con la tessera del Pd