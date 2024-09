Grande Fratello 18 diretta quarta puntata

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 26 settembre 2024) Anticipazionidi giovedì 26 settembre 2024 Insu Canale 5, Alfonso Signorini conduce ladel reality. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione social. Una sorpresa in arrivo da Hollywood per i concorrenti: Booke Logan (Katherine Kelly Lang) è pronta a varcare la porta rossa e rivedere il suo ex collega di set, Clayton, che per due anni (dal 1987 al 1989) ha interpretato Thorne Forrester nella soap. Si parlerà poi della crisi di Enzo Paolo: in questi giorni il ballerino e coreografo ha mostrato molte fragilità, legate soprattutto alladifferenza di età con sua figlia Maria, che ha 10 anni e per questo ha paura che sarà poco presente nella sua vita.