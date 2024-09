Gli italiani sono per un’imposta sui grandi patrimoni Avs la vuole in un programma di coalizione Pd e M5s | Sì su scala europea

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) “Il sistema fiscale in Italia non è equo. Lo è poco o per niente, nella percezione dell’85% dell’opinione pubblica”. Un’iniquità che contribuisce a rendere il Paese sempre più disuguale: per il 71%, le disuguaglianze in Italiaaumentate negli ultimi cinque anni edi natura per lo più economica, ma anche di accesso ai servizi, soprattutto quelli sanitari.alcuni dei dati che emergono dall’indagine condotta a settembre dall’Istituto Demopolis per OXFAM Italia, i cui risultatistati presentati al Senato alla presenza di diversi parlamentari, dal responsabile economico Pd Antonio Misiani, passando per Giuseppe De Cristofaro e Angelo Bonelli (AVS), Riccardo Ricciardi ed Ettore Licheri (M5s).