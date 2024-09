Giornate della salute ambiente e benessere Energia ed era digitale | le nuove sfide

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Inizia oggi il secondo congresso nazionale di Pescas, con le ", dell’e del". Pescas è l’associazione dei professionisti e degli esperti per la salvaguardia e la cultura dell’. Il congresso prende il via alle 16, all’hotel Airone, con un’introduzione a cura dell’ingegner Sergio Luzzi, presidente dell’associazione Pescas, e dell’ingegner Fabrizio Pettini, tra i soci fondatori di Pescas. La prima sessione, che avrà inizio alle 16.40, sarà dedicata al tema ", energie". L’ingegnere Pietro Berna e il progettista elettronico Massimo Tucci, autori del volume ", energie. Siamo pronti per l’era? Forse", con scritti di Mauro Batisti e Simona Sadotti, che sarà presentato nel dettaglio sabato con un evento aperto alla cittadinanza, saranno due degli ospiti e i moderatoriprima sessione del Congresso.