Genoa-Sampdoria follia dopo il 108esimo Derby della Lanterna

(Di giovedì 26 settembre 2024) Notte di paura e di guerriglia a Genova, ai margini deldi Coppa Italia fra(poi vinto ai rigori dai blucerchiati). La città di Genova si è trasformata in un campo di battaglia nella notte che ha seguito il 108°, un evento sportivo che ha lasciato spazio a scene di guerriglia urbana. La rivalità tra i tifosi delha raggiunto livelli di violenza inauditi, trasformando le strade in scenari da film distopico. Le cariche dei poliziotti fuori dallo stadio Ferraris – Foto Ansa – notizie.comil fischio finale delgiocato per la Coppa Italia, la città è stata avvolta da un’atmosfera surreale. Il rombo incessante degli elicotteri che sorvolavano Genova, i lampeggianti blu delle forze dell’ordine e l’odore pungente dei lacrimogeni hanno ricreato un ambiente carico di tensione.