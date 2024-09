Galaxy S24 Ultra scontato di 470€ nella versione da 512 GB

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di giovedì 26 settembre 2024)S24del 30% pari a benin meno sul prezzo dellada 512 GB del top di gamma Samsung. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo.