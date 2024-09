Furti di auto in aumento in Italia 5 consigli per proteggere il proprio veicolo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un weekend fuori porta o una vacanza sono il momento perfetto per staccare la spina. Tuttavia, per molti viaggiatori, la sicurezza delpuò diventare una vera e propria preoccupazione, soprattutto quando si parcheggia in luoghi sconosciuti. Secondo dati recenti del Dossier suidi veicoli 2024, elaborato da LoJack, sui dati forniti dal Ministero dell'Interno, nel 2023 si sono verificati oltre 131 mila, ovvero un 7% in più rispetto al 2022. Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Lombardia le regioni più colpite. Di fronte a questo scenario, gli esperti di Parclick.it, l'app leader in Europa per la prenotazione dei parcheggi, ci offrono una serie dipratici per scegliere un parcheggio sicuro e goderci viaggi e weekend fuori porta in tutta tranquillità.