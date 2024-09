Fuoco in una cella | ancora disordini al minorile del Pratello

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYal carceredi via del, a Bologna. La denuncia arriva dalla Federazione dei sindacati autonomi della polizia penitenziaria, che in una nota scrive che nella serata di mercoledì 25 settembre “alcuni detenuti