Fonseca Derby alle spalle ora conta battere il Lecce

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 26 settembre 2024) CARNAGO (VARESE) (ITALPRESS) – Una settimana fa sembrava una sorta di dead man walking, dal destino già segnato, poi è arrivato ile da capro espiatorio si è ritrovato eroe. “Noi latini siamo così, se vinciamo siamo i migliori, se perdiamo siamo Meglio che non lo dico – sorride Pauloalla vigilia della gara col– Ma per me non è cambiato nulla, dobbiamo continuare a lavorare, a imparare, a migliorare. Io devo essere equilibrato ma capisco l’irrazionalità dei tifosi”. Di certo il successo sull’Inter può rappresentare la svolta della stagione per il Milan ma anche se “le vittorie portano fiducia, un’altra atmosfera, specie se in undove non si vinceva da tanto, io cerco di essere sempre equilibrato, è solo una partita, dobbiamo dimenticare ile focalizzarci sulla prossima gara. Quella colè una partita molto importante.