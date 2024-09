Firenze dallo Spid alla prenotazione visite | apre il Punto digitale facile per i fragili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 - Gestire lo, navigare in rete, fare videochiamate, utilizzare l'home banking, richiedere certificati, prenotaremediche, spedire un'email. Per aiutare i cittadini a usare al meglio le opportunità digitali arriva il: lo sportello gratuito, realizzato da Regione Toscana e Fondazione Solidarietà Caritas diin collaborazione con Caritas diocesana di, sostenuto dall'Unione Europea e dal Dipartimento per la trasformazione, con fondi Pnrr, appena inaugurato in via Faentina 34 a. É aperto su appuntamento (tel 055-46389272, 348-8013970, [email protected] ). Vi possono accedere tutti i cittadini, italiani e stranieri, in particolar modo quelli più, che hanno necessità di utilizzare strumenti digitali e non sanno come fare.