Fiorentina Commisso | Se avrò il controllo totale sullo stadio pronto ad aiutare Sarri? Vi spiego

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roccotorna a parlare di. Il presidente dellaha rilasciato un'intervista sulle pagine del Corriere Fiorentino e, tra i temi trattati, non poteva mancare quello relativo al restyling del Franchi. "Non capisco perché in Italia gli stadi debbano essere di gestione dei