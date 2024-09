Federica Maldini Sport Mental Trainer | La vittoria nel tennis come nella vita non è tutto Ce lo dimostra anche la storia di Sinner che non è quella di un privilegiato di talento arrivato al numero uno per caso

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ai giovani insegna a non misurare il proprio valore in base ai successi, e che nell’era della performance a tutti i costi, ciò che conta è l’impegno quotidiano e la crescita personale. A tu per tu con la psicoterapeuta che supporta iti aiutandoli a gestire le pressioni più elevate