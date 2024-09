Esercito | a Firenze il nuovo comando militare Toscana Si occuperà anche di reclutamento

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di giovedì 26 settembre 2024)– Una volta c’era ildella RegioneTosco-emiliana, in piazza San Marco, a. Dal 30 settembre 2024 si costituirà e sarà operativo ail(Cme) dell’Italiano, sempre con sede nel Palazzo Santa Caterina, in via Cavour. Al, spiega una nota, “saranno affidate, nell’ambito della regione L'articolo: ail. Sidiproviene daPost.