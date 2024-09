Esce per andare a trovare la sua ragazza ma era ai domiciliari | arrestato

Leggi tutta la notizia su monzatoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) Doveva essere a casa sua, a scontare gli arresti. Ma nell'abitazione, quando i carabinieri si sono presentati per un controllo di routine, a mezzanotte di domenica, non l'hanno trovato. Era andato ala sua. Ma non avrebbe dovuto uscire di casa.Il giovane, che poco